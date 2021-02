Pierre-Luc Ménard nommé directeur général adjoint

Après mûre réflexion concernant la structure organisationnelle du Collège et le nouveau plan de relève à la Direction générale qui se conclura dans les prochaines semaines, le conseil d’administration du Collège Laval vient d'annoncer la nomination de Pierre-Luc Ménard à titre de directeur général adjoint de l’établissement.

Il occupera ses nouvelles fonctions dès le 12 avril prochain afin de poursuivre comme principaux mandats la mise en œuvre de la planification stratégique ainsi que la coordination de projets de développement au sein de l’organisation.

M. Ménard a choisi de faire carrière à son alma mater. Cumulant plus de 18 années de service au sein du Collège, ce dernier a développé un bagage d’expérience fort impressionnant dont 10 ans à la Direction du sport étudiant et du Centre sportif, sans compter ses nombreuses implications dans le milieu.

Tout récemment, il a accompagné, entre autres, la Direction générale dans la mise en place d’un important plan de gestion en matière de mesures sanitaires permettant aux élèves et aux membres du personnel de fréquenter l’établissement en toute sécurité. Il a aussi été responsable de la vie étudiante et ensuite coordonnateur pour les secteurs du Centre sportif, de la piscine et du Camp de jour durant 8 ans.

Pierre-Luc Ménard siège également sur différents conseils d’administration dont Sports Laval et l’Association des camps de jour du Québec. Il est activement impliqué et coordonne tous les partenariats avec la Ville de Laval pour l’utilisation conjointe des infrastructures sportives du Collège et des terrains extérieurs.

Détenteur d’un baccalauréat en kinésiologie de l’Université de Montréal et d’un certificat en administration de l’Université du Québec à Montréal, il possède une vaste expérience dans le domaine de la coordination et de la planification de programmations sportives et de loisirs ainsi que dans la planification logistique, la coordination des opérations et la gestion du développement de projets.

Dans ses nouvelles fonctions, il assurera le développement stratégique du Collège, en collaboration avec la Direction générale et l’équipe de direction, tout en favorisant une gestion optimale de tous les services complémentaires, et ce, dans un esprit favorisant l’essor de l’établissement à long terme.