Des portes ouvertes utiles pour les futurs cégépiens

Le Collège Montmorency, a tenu le 4 février 2021, la 2e édition de ses portes ouvertes virtuelles. L’événement a permis d’aiguiller les élèves de cinquième secondaire et les adultes, dans leur choix de cégep et de programmes d’études, en prévision de leur demande d’admission pour la session d’automne 2021.

Pendant la soirée, plus d’une centaine de membres du personnel et du corps professoral ont pu répondre, en direct aux questions des quelque 1 830 visiteurs uniques qui ont navigué sur la plateforme Web conçue spécialement pour l’événement (plus de 11 000 pages vues).

Tout au long de la soirée, les visiteurs ont pu parler à quelqu’un de vive voix, à leur rythme et selon leurs intérêts. Près de 90 webinaires ont été offerts pour en savoir plus sur :

• les 28 programmes d’études du secteur régulier;

• la formation générale (français, anglais, philosophie, éducation physique et cours complémentaires); • la formation continue (attestations d’études collégiales (AEC) ou perfectionnements courts);

• les services aux étudiants (vie étudiante, Fondation du Collège Montmorency, centres d’aide et tutorat par les pairs, équipes sportives Nomades, alternance travail-études, prêts et bourses, bibliothèque, ACCÈS psychosocial, centre de prévention et d’intervention, Espace collaboratif de ressources pour l’apprentissage numérique (ECRAN), Service d’aide à l’apprentissage, etc.);

• l’admission au cégep (critères d’admission pour ne pas perdre son premier tour au Service régional d'admission du montréal métropolitain (SRAM), choix de cours, préalables à un programme d’études, etc.);

• l’orientation de carrière (renseignements sur l’université, cote R, occasions d’emplois à la fin des études, etc.).

En plus de ces rencontres, les visiteurs ont pu consulter une foule de renseignements pratiques, visionner des capsules vidéo de toutes sortes et faire une visite virtuelle des espaces communs et des lieux d’études pour avoir un aperçu de leur futur lieu d’apprentissage.

Les jeunes et les adultes, qui sont encore indécis quant à leur choix de programmes d’études ou de cégep peuvent encore se renseigner sur l’offre de programmes et de services disponibles au Collège Montmorency. Il suffit de visiter la section « Futur étudiant » du site Internet du Collège.

De plus, en partenariat avec ses départements d’enseignement, le Collège propose des activités virtuelles d’information et d’expérimentation ainsi que des cours d’observation en ligne.

En l’espace de quelques mois, ce sont plus de 5 500 personnes qui ont démontré leur intérêt envers le seul établissement collégial public de Laval pour venir y poursuivre leurs études. Rappelons que la première édition des portes ouvertes virtuelles du Collège a eu lieu le 10 novembre 2020. En seulement 3 h, 3 700 personnes y ont participé. Plus de 22 000 visites ont été faites sur les différentes pages de la plateforme événementielle, lors de l’édition automnale des portes ouvertes.