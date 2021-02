Des résultats scolaires encourageants au CSSMI

Chaque année, avec la parution de son rapport annuel, le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) brosse le portrait de sa situation quant à la réussite et à la persévérance scolaire. Les deux principaux indicateurs ministériels utilisés sont le taux de diplomation et de qualification des élèves et le taux de sorties sans diplôme ni qualification (taux de décrochage).

En ce début des Journées de la persévérance scolaire #JPS2021, il est à propos de présenter ces données importantes qui mettent en lumière les efforts payants des élèves, mais également de l’ensemble de notre communauté éducative.

Pourquoi? Parce qu’il s’agit de données très représentatives du haut niveau de réussite et de persévérance des élèves.

« La persévérance scolaire et la réussite des élèves font partie des priorités que notre organisation met de l’avant. Le CSSMI fait bonne figure quant à son taux de décrochage scolaire et son taux de diplomation grâce aux interventions efficaces du personnel. Les pratiques reconnues par la recherche en éducation, permettent de se centrer sur les bons éléments et de récolter le fruit de ces efforts collectifs », souligne Nathalie Joannette, directrice générale du CSSMI.

Chiffres et statistiques

Précisons que les chiffres publiés aujourd’hui font référence à l’année scolaire 2017-2018 et sont basés, pour le taux de diplomation et de qualification, sur les données de la cohorte d’élèves du CSSMI de 2011 après 7 ans (il en est ainsi pour tous les centres de services scolaires).

Le taux de diplomation et de qualification sur 7 ans est de 84,3 % (une augmentation comparativement à 79,7 % pour l’année précédente).

Le CSSMI atteint déjà la cible établie pour 2023 dans son Plan d’engagement vers la réussite.

À titre de référence, le taux de diplomation et de qualification pour l’ensemble du Québec est de 78,6 %. Au CSSMI, ce taux chez les filles est de 86,2 % (83,5 % au Québec) et de 82,5 % (74,0 % au Québec) chez les garçons.

Le taux de décrochage scolaire annuel, en ce qui concerne les élèves ayant quitté leur parcours scolaire sans avoir obtenu un diplôme ou une qualification, est de 7,0 %. Le CSSMI se place au 3e rang des centres de services scolaires les plus performants en matière de persévérance scolaire

À titre de référence, le taux global de décrochage scolaire pour l’ensemble du Québec est de 13,6 %, ce qui comprend les secteurs public (15,4 %) et privé (6,4 %).

Le taux du CSSMI se rapproche considérablement du taux des établissements privés (6,4 %).

Chaque personne possède un bout de l’histoire

C’est grâce à la contribution de chaque personne engagée dans notre communauté éducative que de tels résultats sont possibles. L’élève persévère et réussit parce qu’il est guidé et encouragé, entre autres, par ses enseignants et l’équipe-école, par ses parents, ses pairs et par tout autre intervenant gravitant autour de lui.