Vaccination : Les citoyens des Laurentides sont invités à prendre rendez-vous dès le 25 février

Le CISSS des Laurentides invite les personnes de 85 ans et plus à prendre rendez-vous, dès le 25 février pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Annoncée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, la campagne de vaccination de masse débutera incessamment partout en province. La disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes.

Au besoin, les proches sont encouragées à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Madame Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides salue cette nouvelle étape de la vaccination contre la COVID-19. « Le début de la vaccination de la population marque une étape très importante dans notre bataille contre ce virus. Je tiens à remercier tout le personnel et tous les partenaires impliqués qui ont mis les efforts nécessaires afin que cette opération d’envergure se déploie rapidement pour la population », s’est-elle réjouit.

Pour sa part, le docteur Éric Goyer, directeur de santé publique des Laurentides, tenait à rappeler la vigilance qu’il faut maintenir afin de se protéger, surtout devant la présence de nouveaux variants du virus, « La vaccination nous permet de penser que nous avançons vers un avenir meilleur. Toutefois, il est important de réitérer que le vaccin prend jusqu’à trois semaines avant d’être pleinement efficace. Ainsi, il ne faut surtout pas lâcher, nous devons tous continuer de maintenir de nos bonnes habitudes en respectant les mesures sanitaires en vigueur », a-t-il insisté.

Le CISSS des Laurentides aura huit sites de vaccination de masse sur son territoire.

Les sites de vaccination seront situés aux adresses suivantes :

Deux-Montagnes : Aréna Olympia : 611, 20e Avenue;

: Aréna Olympia : 611, 20e Avenue; Lachute : Aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé : 80, avenue Hamford;

: Aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé : 80, avenue Hamford; Blainville : 820, boul. Curé-Labelle;

820, boul. Curé-Labelle; Saint-Jérôme : Quartier 50+ : 425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est;

: Quartier 50+ : 425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est; Saint-Sauveur : Versant Saint-Sauveur : 191, chemin du Lac Millette;

: Versant Saint-Sauveur : 191, chemin du Lac Millette; Sainte-Agathe-des-Monts : Centre sportif Damien Hétu (aréna) : 40, rue Brissette;

: Centre sportif Damien Hétu (aréna) : 40, rue Brissette; Rivière-Rouge : Salle communautaire du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge : 1 550, chemin du Rapide;

: Salle communautaire du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge : 1 550, chemin du Rapide; Mont-Laurier : Espace théâtre : 543, rue du Pont

L’ouverture de ces sites se fera de façon graduelle entre la semaine du 22 février et celle du 15 mars.

Soulignons que les personnes ne doivent pas se présenter sur place pour se faire vacciner sans avoir d’abord obtenu un rendez-vous.

Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.

Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19, visitez le sante.laurentides.gouv.qc.ca ou Québec.ca/vaccinCOVID.