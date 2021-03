Le centre de vaccination de Blainville maintenant accessible avec le Taxibus 

Depuis ce mercredi 3 mars, les aînés thérésiens peuvent accéder au centre de vaccination contre la COVID-19 de Blainville (820, boul. du Curé-Labelle) avec le service de transport Taxibus. Le coût pour utiliser le service est de 1 $ par déplacement (1 $ pour l’aller et 1 $ pour le retour) et doit être remis directement au chauffeur.

L’obtention d’un rendez-vous pour se faire vacciner est également nécessaire avant d’effectuer une demande de transport vers le centre de vaccination. Comme le Taxibus est offert les mercredis et les jeudis, de 7 h à 23 h, le rendez-vous doit être pris dans ces plages horaires pour pouvoir bénéficier du transport. À noter que les gens qui peuvent se prévaloir du service de transport adapté ne sont pas admissibles puisque le service n’est pas adapté pour ces personnes.

« Nous sommes heureux de bonifier ce service offert aux Thérésiennes et Thérésiens âgés de 65 ans et plus. Nous sommes conscients que le transport peut être un enjeu pour celles et ceux qui doivent se déplacer afin d’obtenir leur vaccin, c’est pourquoi nous trouvions important d’ajouter cette destination à la liste de celles déjà offertes », souligne madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Inscription préalable obligatoire

Pour se prévaloir de ce service de transport, il faut tout d’abord remplir le formulaire d’inscription disponible au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens > Services aux aînés > Taxibus.

Il doit ensuite être acheminé avec une copie d'une preuve d’âge (carte d’assurance-maladie), une preuve de résidence et/ou une preuve d’identité (permis de conduire et/ou compte récent et pièce d’identité avec photo) :

- Par courriel à [email protected]

- Par la poste au 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H2 (prévoir un délai de traitement supplémentaire).

- Pour des renseignements supplémentaires : 450 434-1440, poste 2540.