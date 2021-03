Le CISSS des Laurentides recherche des bénévoles pour l’accompagnement et le transport de jeunes 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides recherche activement des bénévoles disponibles pour faire l’accompagnement et le transport lors des déplacements de jeunes bénéficiant de services offerts par l’établissement. Bien que cet avis de recherche couvre tout le territoire des Laurentides, le besoin le plus criant se fait sentir au nord (entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Laurier).

Bien que les parents demeurent les premiers responsables de l’accompagnement et du transport de leur enfant, le CISSS doit se tourner vers des bénévoles lorsque les parents ne sont pas en mesure de s’acquitter de ce mandat. Ce besoin est d’autant plus présent dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19 afin de pallier le retrait des bénévoles de 70 ans et plus dans le but d’assurer leur protection.

Les personnes intéressées doivent se soumettre à un processus de sélection et de vérification des antécédents judiciaires. Une fois acceptés, les bénévoles recevront les informations nécessaires à la compréhension de leur mandat lors d’une rencontre d’intégration.

Remboursements des frais de déplacement

Une indemnisation de 0,48 $/km est offerte aux bénévoles pour les frais de déplacement. Les remboursements de kilométrage sont sujets à révision selon la circulaire ministérielle applicable.

Pour obtenir de plus amples informations ou pour signifier leur intérêt à devenir bénévole en accompagnement transport, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Mme Anne Paquette au Service transport du CISSS des Laurentides, en composant le 450 432-2777, poste 78402 ou encore par courriel à l’adresse : [email protected]