Le Château Pierrefonds: une résidence qui s’adapte 

Même si la pandémie a durement frappé les milieux de vie pour aînés, certaines résidences, comme le Château Pierrefonds, ont su faire preuve de résilience.

Depuis près d’un an, les résidents du Château Pierrefonds n’auront pas eu le temps de s’ennuyer malgré les interdictions de visites déployées par la santé publique du Québec. Qu’elles soient intellectuelles, sociales, culturelles ou physiques, une grande variété d’activités sont organisées. La traditionnelle pétanque s’ajoute aux pique-niques, aux spectacles et aux concerts de musique classique extérieurs.

La solitude frappe fort les personnes âgées, et ce même en temps normal. Les appels vidéos avec les familles ont donc été à l’honneur dans la dernière année. Des activités comme des ateliers de peinture, une immersion dans l’univers des contes et d’autres du genre ont su occuper leur temps libre.

Les résidents ont aussi la chance de profiter d’un programme de zoothérapie avec Fluffy, un goldendoodle. Le chien vient leur apporter un peu de chaleur et d’amour en ces temps difficiles. Ces derniers ont aussi pu rester actifs avec des marches régulières dans le parc municipal avoisinant en compagnie de Fluffy.

Des installations uniques

Avec son architecture inspirée du château de Pierrefonds en France, la résidence, composée de 117 chambres avec salle de bain privée, est un lieu où il fait bon vivre.

La demeure possède en plus deux unités sécurisées de 12 chambres chacune pour les personnes atteintes de pertes cognitives. Des séjours de convalescence ou de courte durée sont possibles. Ces parties de l’établissement sont munies de salles à manger distinctes et de salles de bain avec équipement thérapeutique.

Outre les chambres, il faut dire que la saison estivale est particulièrement agréable au Château Pierrefonds en raison de sa grande cour extérieure clôturée et aménagée avec des balançoires, un jardin, un barbecue et une terrasse. Cela permet aux résidents de se relaxer en profitant de l’été.

L’été à venir devrait être encore mieux que celui de l’année dernière puisque tous les résidents ont été vaccinés contre la COVID-19 et le personnel le sera entièrement sous peu.

Des services complets

Le Château Pierrefonds mise surtout sur le bien-être de ses résidents avec entre autres des repas de première qualité s’adaptant au régime alimentaire de chacun et des services de nettoyage, de coiffure et de barbier. Ceux-ci sont traités par le personnel comme s’ils étaient un membre de leur famille.

Plusieurs services sont inclus dans le prix du loyer afin d’offrir une certaine paix d’esprit aux clients et leurs familles. On peut compter parmi ceux-ci un service de câblodistribution, une ligne téléphonique, un service de buanderie hebdomadaire, le Wi-Fi et un entretien ménager régulier.

Pour ce qui est de la sécurité, la résidence offre divers services d’assistance au besoin, que ce soit pour des soins de base ou d’autres plus spécifiques. Un personnel infirmier présent 7 jours sur 7 et la visite du médecin une fois par semaine permet de combler les besoins de chacun et en rassureront plusieurs.

Le Château Pierrefonds est situé au 15928, boulevard Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève. Pour communiquer avec un membre du personnel, composez le 514 626 2300 ou via courriel : [email protected]