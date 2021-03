Collège Lionel-Groulx lance son programme de mentorat

Le Collège Lionel-Groulx lance le Projet l’excursion, un programme de mentorat qui jumelle étudiants et professionnels avec différentes expertises, afin de soutenir l’étudiant dans sa réflexion et son cheminement collégial grâce à un accompagnement personnalisé et enrichissant.

Ce projet, qui bénéficie d’un appui financier de 261 559 $, a été retenu à la suite de l’appel de projets du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME), dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Ce projet offre une expérience intéressante, autant pour les mentors que les mentorés. Par une approche active et immersive, les étudiants pourront clarifier leurs intérêts et aspirations en observant, questionnant et côtoyant des professionnels de divers milieux de travail et ainsi obtenir un aperçu de la réalité d’un secteur d’activité particulier.

Ce projet permettra non seulement de développer et préciser la vision de leur avenir professionnel, mais d’accroître leur sentiment d’efficacité personnelle et de faire un choix de carrière réaliste et éclairé. La multiplication des types d’emploi laisse plusieurs étudiants dubitatifs face à leur destinée, sans compter qu’il est difficile pour eux de se projeter dans l’avenir et d’associer leurs apprentissages aux gestes d’un quotidien professionnel.

Cette expérience engageante leur permet d’explorer dans un contexte autre que pédagogique, d’être soutenus par un mentor et de profiter d’un transfert de compétences ou de connaissances et de favoriser un réseautage professionnel.

Devenez mentor !

Les professionnels, employés comme entrepreneurs, ainsi que les personnes à la retraite peuvent s’engager pour soutenir la réussite des étudiants en devenant mentors. Il s’agit d’une excellente occasion de partager ses connaissances et de s’imprégner de l’effervescence de la prochaine génération de travailleurs, tout en participant à la formation de la main-d’œuvre de demain.

« Le Projet l’excursion est une très belle initiative qui permettra à nos jeunes de connaître une expérience de travail concrète et enrichissante. Grâce au programme de mentorat, l’approche se veut encore plus personnalisée. En effet, ils auront la chance d’être accompagnés par des mentors qui pourront leur apprendre les ficelles des différents métiers et leur offrir la possibilité d’accroître leur potentiel et de rehausser leurs compétences. Ces jeunes seront ainsi mieux outillés et plus confiants pour leur avenir et pourront plus facilement intégrer le marché du travail et donc participer activement à la relance économique du Québec », mentionne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

En levant le voile sur l’univers d’une profession ou d’un métier, ces mentors offriront un contact concret du marché du travail aux personnes mentorées. En mettant en valeur leurs connaissances, ces échanges seront basés sur l’apprentissage mutuel. Ce sera également l’occasion de garder actif leur réseau social dans la communauté et sonder une possible relève . Tous les mentors pourront profiter d’une formation offerte par les conseillers d’orientation du Collège.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à aider les jeunes à réaliser leur potentiel et joindre le marché du travail. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Le Projet l’excursion, financé dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour les jeunes du Collège Lionel-Groulx d’accéder à un programme de mentorat qui leur permettra d’être soutenus dans leur réflexion et dans la construction de leur identité professionnelle », affirme Mme Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées.

Des partenariats ont d’ailleurs été créés avec JeunesExplo, Emploi Retraite et la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville afin de maximiser à la fois les occasions de mentorat, ainsi que le bassin de mentors potentiels.

« Ce sont des expériences signifiantes avec des adultes bienveillants que l’on veut proposer à nos étudiantes et étudiants, souligne M. Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx. Nous souhaitons favoriser le développement identitaire et, par le fait même, un choix de carrière éclairé, mais surtout une réelle motivation à réussir ses études en leur donnant un sens concret. »

Pour devenir mentor, il suffit de contacter le Collège Lionel-Groulx à [email protected]