Sainte-Thérèse lance l'opération Nid-de-poule

L’opération de réparation de nids-de-poule est en cours sur le territoire de Sainte-Thérèse. Le Service des travaux publics, parcs et bâtiments déploie des équipes qui colmatent avec de l’asphalte froid les trous qui se sont formés sur la chaussée au fil du gel et du dégel printanier.

« Les nids-de-poule sont le résultat direct du climat québécois et ils refont surface chaque printemps. C’est pourquoi nous avons besoin que les Thérésiennes et les Thérésiens soient aussi nos yeux sur le terrain et qu’ils nous signalent les trous qu’ils repèrent. Leur collaboration nous permettra d’entretenir plus efficacement la chaussée afin qu’elle demeure sécuritaire pour tous les usagers de la route », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Application Voilà! Signalement : simple et facile à utiliser

La façon la plus pratique de signaler un nid-de-poule est d’utiliser l’application mobile Voilà! Signalement à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. Une fois l’application téléchargée, faire un signalement ne prend que quelques secondes et vous recevrez un numéro de suivi de votre demande. Vous pourrez indiquer l’emplacement exact du nid-de-poule à réparer, et y ajouter une photo au besoin.

Téléchargez dès maintenant l’application Voilà! Signalement dans l’App Store ou sur Google Play.

Il est également possible de signaler la présence d’un nid-de-poule :

• Via le formulaire en ligne au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens >Services en ligne > Demandes en ligne

• Par courriel à [email protected]

• Par téléphone au 450 434-1440, poste 2100