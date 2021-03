Ce samedi, donnons une heure de répit à la terre

Encore une fois cette année, comme tous les derniers dimanches de mars, la population mondiale est invitée à éteindre ses lumières et débrancher ses appareils non essentiels pendant 1 heure soit entre 20 h 30 et 21 h 30, dans le cadre d’Une heure pour la Terre.

L'initiative mise en place par le World Wide Fund (WWF), prône l'économie d'électricité afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, et par le fait même, lutter contre le réchauffement planétaire.

En éteignant les lumières, chacun se porte solidaire envers les efforts mondiaux pour la protection de la nature et de la planète.

Ce geste se veut aussi une démonstration de la portée d’un geste individuel lorsqu’il est fait collectivement.

Comment participer?

En manque d’idées pour passer une soirée éclairée à la bougie? En voici quelques-unes pour vous inspirer:

Souper à la chandelle

Jouer de la musique et chanter

Organiser une partie de cachette en famille

Prenez un long bain chaud

Regarder un documentaire sur l’environnement

Jouer à des jeux de société

Créer un théâtre d’ombres

Et vous, participerez-vous à Une heure pour la Terre?