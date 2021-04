Début des travaux pour le prolongement de l’autoroute 19 

Mme Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, se réjouit de l’annonce du gouvernement du Québec concernant le prolongement de l’autoroute 19. Présente à la rencontre d’information du 30 mars dernier, la députée est heureuse de voir les travaux enfin lancés, alors que la première pelletée de terre pour ce projet est prévue pour cet automne.

Plus de 34 000 véhicules empruntent le pont Athanase-David chaque jour, créant une importante congestion aux heures de pointe. La première phase des travaux pour le prolongement et l’élargissement de l’autoroute 19 doit débuter cet automne.

La députée, qui fait un suivi des projets de mobilité et de transport collectif de sa circonscription, rappelle que ces enjeux font partie de l’actualité des gens de Thérèse-De Blainville depuis bien longtemps. « Les citoyens et les élus réclamaient depuis de nombreuses années une réponse à l’engorgement dans ce secteur. Le prolongement et l’élargissement de l’autoroute 19 ainsi que les aménagements pour le transport collectif vont améliorer la qualité de vie des citoyens et favoriser le développement dans une perspective durable, avec des voies réservées pour le transport collectif, les véhicules électriques et des stationnements incitatifs. Les gagnants de cette annonce, ce sont en grande majorité les citoyens de Thérèse-De Blainville », déclare Mme Chabot.