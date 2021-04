Les travaux de construction de l’échangeur Val-des-Brises reprendront le 6 avril

Le ministère des Transports a annoncé jeudi les usagers de la route de la reprise des travaux de construction de l’échangeur Val-des-Brises, au-dessus de l’autoroute 440 et entre l’autoroute 19 et le boulevard Pie-IX, à Laval, à compter du6 avril prochain.

Ceux-ci seront réalisés principalement de jour, mais certaines interventions seront également effectuées la nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation.



Les travaux, qui ont débuté en 2020 et s’échelonnent sur une période de deux ans, entraîneront de nouveau des fermetures partielles et complètes de nuit de l’autoroute 440, de ses accotements, de ses bretelles et de ses voies de desserte. Lors des fermetures complètes, des chemins de détour balisés seront mis en place sur le réseau. À noter que la limite de vitesse est réduite dans la zone de travaux.



Rappelons que ces travaux sont réalisés et supervisés par le ministère des Transports pour le compte de la Ville de Laval.



Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 .