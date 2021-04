Destruction gratuite de documents personnels pour les lorrains

La Ville de Lorraine offre gratuitement à ses citoyens le service de déchiquetage de documents personnels, le samedi 1er mai de 9 h à 12 h dans le stationnement de l’hôtel de ville. Une entreprise certifiée et spécialisée détruira ces documents, dans le plus strict respect des mesures préventives liées à la COVID-19. Une limite de trois boîtes par ménage est autorisée et une preuve de résidence avec adresse sera demandée lorsque les citoyens apporteront leurs documents. Aucun rendez-vous n’est requis.

Notez que seuls les documents confidentiels personnels liés à un usage domestique sont acceptés. Ce service n’est donc pas offert pour les documents d’une entreprise. Le format des boîtes doit correspondre à celui d’une boîte d’archives standard, soit environ 16 pouces de longueur par 12 pouces de largeur et 10 pouces de hauteur.

Deux types de boîtes seront acceptés : les boîtes contenant du papier et celles contenant uniquement les autres documents personnels (pièces d’identité, cartes de plastique, disques compacts et DVD). Dans les boîtes contenant des documents papier, on accepte les petites agrafes et les petits trombones. Il importe cependant de retirer toutes autres matières, notamment les pinces, les élastiques et les anneaux de cartable.

Certificat d'attestation de destruction

Le déchiquetage des papiers se déroulera sur place, tandis que la destruction des autres documents sera réalisée hors du site. La Ville recevra ultérieurement un certificat d’attestation de leur destruction. Rappelons que l’hôtel de ville est situé au 33, boulevard De Gaulle.

« En offrant gratuitement aux citoyens ce service de destruction de documents personnels, nous souhaitons leur faciliter la vie. Ce ne sont pas tous les ménages qui possèdent une déchiqueteuse, et il n’est pas évident de savoir où s’adresser pour se départir en toute sécurité de nos documents personnels. J’invite donc les Lorraines et les Lorrains à profiter de cette occasion pour réaliser leur grand ménage du printemps en avril », indique le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.