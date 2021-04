Le CISSS des Laurentides se dote de civières de transport néonatales 

À la suite de la livraison de la première civière de transport néonatale à l’Hôpital Laurentien, acquise grâce à la contribution financière de Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, et à l’évaluation positive de cet équipement par l’équipe de l’unité des naissances, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides peut maintenant doter les hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache ainsi que la Maison de naissance du Boisé-de-Blainville du même équipement.

Les civières de transport, adaptées exclusivement pour les nouveau-nés, permettront au CISSS des Laurentides d’assurer le transport entre ses installations, pour les bébés nécessitant des soins spécialisés offerts dans la région. Auparavant, ce type de transport était assuré par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Sainte-Justine, même si le niveau de soins ne nécessitait pas leur expertise. Le CHU de Sainte Justine continuera toutefois d’assurer les transports pour les nouveau-nés nécessitant des soins de niveau tertiaire, c’est-à-dire des soins plus complexes.

« Grâce aux fondations, nous sommes le premier CISSS au Québec à faire l’acquisition de civières adaptées aux nouveau-nés et à offrir à nos usagers de l’Hôpital Laurentien, de l’Hôpital régional de Saint Jérôme, de l’Hôpital de Saint-Eustache et de la Maison de naissances du Boisé-de-Blainville le transport vers un service de notre réseau, lorsque la situation ne requiert pas la spécialité de centres tertiaires. Ces équipements répondent à un besoin d’autonomie dans les services que nous offrons à la population. Nous serons maintenant plus rapides dans nos interventions puisque nous aurons l’équipement sur place et que celui-ci sera directement opéré par le personnel disponible à l’unité des naissances », précise la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry.

Collaboration avec le CHU Sainte-Justine

Ce projet a été réalisé en collaboration avec le CHU Sainte-Justine qui a aidé le CISSS des Laurentides dans la formation des professionnels, incluant les médecins, les inhalothérapeutes, les sages femmes et le personnel infirmier et aussi dans l’ajout de matériel à l’incubateur de transport afin que le tout soit conforme aux standards et pratiques.

Enfin, le développement des civières de transport néonatales est également le fruit d’une collaboration entre la coordination des services préhospitaliers d’urgence, le service du génie biomédical, le système de transport néonatal Technimount, de la compagnie Technimount System ainsi que l’ensemble des compagnies ambulancières opérant sur le territoire des Laurentides, particulièrement la direction du groupe CAMBI et le CISSS des Laurentides.