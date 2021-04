Relocalisation de la boîte de dons de l’organisme Dépanne-Tout 

Une boîte de dons pour l’organisme à but non lucratif Dépanne-Tout a été temporairement installée au centre de multirecyclage situé au 105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse. Les citoyens de Sainte-Thérèse et de Boisbriand pourront y déposer des vêtements, des jouets et de petits objets pendant les heures d’ouverture du centre.

Dépanne-Tout est en relocalisation de ses installations vers le 69, rue Turgeon. La Ville de Sainte-Thérèse a accepté d’installer temporairement la boîte sur la rue Blanchard en attendant de pouvoir la livrer sur le site de l’organisme.

« Cet OBNL encourage notamment le réemploi à travers la récupération et la vente d’objets usagés. Ce faisant, il répond à un besoin dans la communauté, tout en s’autofinançant. Nous sommes heureux de leur rendre ce service. Nous tiendrons la population informée du déménagement éventuel de la boîte pour que les citoyens puissent continuer d’aller y déposer leurs dons », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Les heures d’ouverture et les autres modalités concernant le centre de multirecyclage peuvent être consultées au www.sainte-therese.ca > Environnement > Centre de multirecyclage.