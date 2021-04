Berge des baigneurs : Laval octroie le contrat pour les travaux de réaménagement

« Il s’agit d’une étape importante de franchie en vue de réaménager l’entrée vers la berge des Baigneurs, un site exceptionnel et très apprécié par les Lavallois. C’est l’un des seuls parcs riverains d’importance sur le territoire qui se trouve au cœur d’un quartier animé. La revitalisation majeure dont ce site fera l’objet se traduira par des aménagements mieux adaptés aux besoins des visiteurs en matière de mobilité, de sécurité et de pratique d'activités ainsi que par un accès facilité aux lieux et à la rivière des Mille Îles. Ce projet a d’ailleurs fait l’objet d’une démarche de réflexion citoyenne sur sa revitalisation », souligne Virginie Dufour, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Sainte-Rose.

La première phase des travaux se trouve en grande partie sur les terrains de l’église. C’est donc une entente conclue avec la Fabrique de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima en 2020 qui a permis la réalisation des travaux. Au cours de l’été de la même année, un inventaire archéologique du site a également été effectué; le rapport et les constats qui en ont découlé font en sorte que les travaux peuvent être maintenant entamés.