Dépôt du bilan 2020 du Fonds Place-du-Souvenir

Le bilan 2020 des travaux du Fonds Place-du-Souvenir a été déposé lors de la dernière séance du conseil municipal de la Ville de Laval.

Ce bilan témoigne des actions mises de l’avant par la Ville en vue d’améliorer la qualité de vie des jeunes lavallois et pour contribuer à leur épanouissement et au développement de leur plein potentiel.

« Face à l’émergence de besoins chez les familles et les jeunes, l’année 2020 a été marquée par une forte mobilisation du comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir afin d’offrir un soutien à plus de 7 000 enfants et adolescents lavallois. Je salue les efforts déployés par le comité en réponse à de multiples problématiques rencontrées par les jeunes, en plus de sa collaboration dans l’élaboration du premier plan d’action intégré jeunesse », souligne Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Concorde–Bois-de-Boulogne.

Pour mener à bien ces actions, le comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir a fait preuve d’une gestion rigoureuse, dans le respect du cadre d’orientation, afin d’analyser et de recommander l’octroi d’aides financières totalisant près de 500 000 $ pour l’année 2020.

Ce soutien a été offert à sept nouveaux projets, en plus de bonifier deux projets inscrits dans le cadre de l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire. Ces derniers ont permis de répondre à la recrudescence des besoins des familles les plus vulnérables en raison de la pandémie de COVID-19.

Fonds Place-du-Souvenir est un important levier d’intervention en matière de développement social sur le territoire. Il offre une aide directe en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, de persévérance scolaire et de réussite éducative, d’intégration sociale des jeunes immigrants et d’accès aux activités culturelles ainsi qu’à celles de loisir, de loisir sportif et de plein air.

Projets soutenus en 2020

- Offre de trousses et de matériel par la Ville de Laval : distribution de 5 275 trousses de jeux et de fiches d’activités à des enfants lavallois en situation de vulnérabilité et de matériel destiné aux adolescents du Centre jeunesse de Laval pour prévenir la détresse psychologique dans un contexte de pandémie.

- Distribution de bons alimentaires par la Société de Saint-Vincent de Paul à des familles dont les revenus ont été affectés par la pandémie.

- Projet « Un été merveilleux sur une île fantastique », du Centre de pédiatrie sociale : activités estivales et services adaptés offerts à 250 jeunes âgés de 4 à 14 ans dans les secteurs de Chomedey, Pont-Viau et Place St-Martin / Domaine Renaud, à Laval.

- Projet « Un habit pour un ami », du Relais communautaire de Laval : distribution de vêtements d’hiver aux familles en situation de vulnérabilité.

- Projet « Ça cliq », du centre communautaire Val-Martin : soutien offert aux jeunes âgés de 15 à 18 ans en situation de décrochage scolaire.

Projet « Le plaisir de l’impro », de l’organisme Rencontre Théâtre Ados : ateliers d’improvisation visant à développer l’écoute, l’ouverture d’esprit et l’expression de son identité.

- Développement d’une offre de services d’inclusion pour les personnes LGBT, plus précisément les personnes trans, par le biais de l’organisme SPHÈRE – santé sexuelle globale.

= Bonification des projets du Centre de bénévolat et Moisson Laval et de la Société de Saint-Vincent de Paul, dans le cadre de l’Entente de partenariat en matière de soutien à la rentrée scolaire, afin de répondre à la croissance des besoins générés par la pandémie.

Portrait et plan d’action intégré jeunesse

En plus des projets soutenus au cours de l’année, les travaux entourant la diffusion du Portrait sociodémographique et de santé des jeunes lavallois de 0 à 17 ans de Laval 2020 se sont poursuivis conjointement avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

Quant à l’élaboration du premier plan d’action intégré jeunesse visant à soutenir des actions directement en lien avec les domaines d’intervention du Fonds Place-du-Souvenir, les travaux sont en cours. Ce plan d’action fédère les 2 démarches de la Ville touchant les 0 à 17 ans : l’accréditation Municipalité amie des enfants et le Fonds Place-du-Souvenir.