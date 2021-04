Plus de 86 000 $ pour quatre projets dans Mirabel

Simon Marcil, député de Mirabel, est heureux de dévoiler la liste des projets de la circonscription de Mirabel qui recevront une subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Chaque année, des organismes sont invités à présenter une demande de financement pour des projets communautaires qui favorisent l'inclusion sociale et la participation des aînés.

Voici les organismes de la circonscription qui bénéficieront d’une subvention en 2021 :

Nom de l’organisme Nom ou nature du projet Montant de la subvention Cercle des fermières de Sainte-Marthe-sur-le-lac Se renouveler pour mieux se dépasser 25 000$ Cercle des fermières de Saint-Benoît Couture et tricot pour la communauté 15 907$ Corporation Les petits frères des Pauvres Rénovation des balcons du domaine Juliette-Huot: santé et la sécurité des grands aînés isolés 23 800$ Mohawk Council of Kanesatake Le transfert de connaissances et de compétences des aînés auprès des membres en affaires ou désireux 21 500$

« Aujourd’hui plus que jamais, il est important de briser la solitude des aînés en favorisant leur participation à notre vie collective. Je salue l’initiative des aînés qui, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, ont déposé des projets qui auront une influence positive dans leur milieu. En mon nom et en celui de mes concitoyens, bravo et merci! », a déclaré Simon Marcil.