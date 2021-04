Vaccination avec ou sans rendez-vous pour les personnes de 45 ans et plus

Dès maintenant, les personnes de 45 ans et plus intéressées à se faire vacciner rapidement peuvent se présenter sans rendez-vous aux lieux et plages horaires publiées sur le site Internet du CISSS des Laurentides ou encore prendre rendez-vous en ligne sur la plateforme ClicSanté.

À noter que cette offre avec ou sans rendez-vous est disponible dans tous les centres de vaccination de la région, selon des plages horaires établies.

Par ailleurs, rappelons que ce vaccin est réservé aux personnes de 45 ans et plus. Il est important de souligner que l’âge prévaut sur l’année de naissance, donc il est important d’avoir 45 ans au moment de la vaccination.

Cliniques sans rendez-vous pour recevoir le vaccin

Les prochaines cliniques de vaccination sans rendez-vous réservées aux personnes de 45 ans et plus sont affichées dès maintenant sur le site Internet www.santelaurentides.gouv.qc.ca, dans la section Coronavirus/Vaccination.

Cliniques avec rendez-vous pour recevoir le vaccin

Pour prendre un rendez-vous en ligne, consultez le site Internet Clicsante.ca

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 866 495-5833 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous.