Apiculture urbaine : un projet porteur d’avenir

Dans le cadre du Jour de la Terre, le Collège Lionel-Groulx a présenté son projet d’apiculture urbaine en dévoilant les deux ruches qui accueilleront des colonies de 50 000 à 80 000 abeilles chacune.

Un tel projet s’inscrit dans la vision environnementale et humaniste de l’institution d’enseignement supérieur tant pour ses aspects pédagogiques, écologiques que rassembleurs.

Les ruches sur le terrain du Collège sont riches en occasions éducatives. « L’ajout des ruches était tout naturel pour le Collège. En plus des bienfaits pour l’environnement, c’est une occasion d’inclure l’éducation relative à l’environnement à une panoplie de programmes » indique le directeur général du Collège, Michel Louis Beauchamp.

En effet, plusieurs programmes ont déjà inclus la préparation de leur arrivée aux projets éducatifs proposés aux étudiants cette session :

Biologie : travail pratique sur l’écologie des abeilles

Technologie de la production horticole et de l’environnement : enseignement du rôle des abeilles dans la pollinisation des cultures

Gestion et technologies d’entreprise agricole : projet de transformation des aliments avec le miel

Techniques de bureautique : production de matériel promotionnel

Gestion de commerces : commercialisation des produits transformés

Une mission de sensibilisation et de protection

La pollinisation par les abeilles est nécessaire à plus du tiers des cultures nord-américaines, donc à de nombreux aliments qui se trouvent sur nos tables. L’abeille étant une excellente bio-indicatrice, le déclin de ses colonies de 20 à 30% par hiver est signe clair d’un enjeu environnemental majeur.

En fournissant un habitat sain et sécuritaire pour les abeilles, le Collège est heureux de participer à leur protection, contribuant ainsi à petite échelle à la pérennité des cultures avoisinantes. Comme l’abeille est une grande pollinisatrice, leur présence dans le milieu contribue également au verdissement urbain.

Y a-t-il des risques?

La question d’accroissement de la présence d’abeilles dans la communauté peut soulever certaines questions, dont le risque de piqure. Alors que l’abeille est souvent confondue avec la guêpe, il faut savoir qu’elle est très pacifique et meurt lorsqu’elle pique. Elle ne le fera donc qu’en tout dernier recours.

Consultez la fiche mythes et réalités sur l’abeille pour déboulonner d’autres fausses croyances au sujet de cet insecte essentiel. Pour en savoir plus sur le projet d’apiculture urbaine du Collège et pour consulter d’autres fiches informatives, visitez www.clg.qc.ca/abeilles.