Le conseil d'administration du Centre de services scolaire des Mille-Îles a une nouvelle directrice générale adjointe

Lors de sa séance extraordinaire du mardi 27 avril, le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a nommé Mme Lucie Mathieu au poste de directrice générale adjointe.

Mme Mathieu remplacera M. Jean-François Lebeau qui partira à la retraite le 30 juin prochain. Madame Lucie Mathieu entrera en poste à titre de directrice générale adjointe le 1er juillet 2021.

C’est avec son expérience éprouvée de gestionnaire au CSSMI depuis plus de 12 ans que Mme Mathieu relèvera ce nouveau défi. Détentrice de plusieurs diplômes, dont une maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation, d’un DESS 2e cycle en administration scolaire à l’Université de Sherbrooke et d’un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à l’Université Laval, Mme Mathieu a amorcé sa carrière comme enseignante en 1998 jusqu’en 2009. Au moment de sa nomination, elle occupait le poste de directrice à l’école primaire de Fontainebleau.

Madame Mathieu se démarque notamment par son leadership mobilisateur et pédagogique. Elle sait mettre à contribution l’expertise de tous les intervenants en étant continuellement centrée sur l’élève et ses besoins. En plus de ses habiletés relationnelles, elle possède une grande capacité à lire l’environnement et une force à créer des alliances avec les partenaires, et ce, toujours au profit de la communauté éducative. Elle possède une aisance à énergiser les équipes en leur proposant une direction claire vers les résultats et en leur offrant un soutien constant.

« Madame Mathieu incarne nos valeurs organisationnelles et valorise une approche collaborative. Je suis heureuse de l’accueillir au sein de l’équipe de la Direction générale pour poursuivre notre mission éducative dans ce contexte de nouvelle gouvernance. L’ensemble de notre organisation bénéficiera de ses riches expériences positives », a souligné Nathalie Joannette, directrice générale.