47 emplois pour un investissement de 1,7 million de dollars dans la région

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, confirme que 85 projets ont été priorisés pour un investissement de plus de 1 715 031 de dollars en marge du programme Emplois d’été Canada. Il s’agit d’une année record pour la circonscription.

Ce sont plusieurs organisations qui auront l’opportunité d’embaucher des jeunes de la région au cours de la prochaine saison estivale, et ce, dans plusieurs secteurs d’activités que ce soit, dans les camps de jour, les associations sportives, les maisons de jeunes, les organismes pour les familles, les ressources communautaires, les organisations œuvrant pour les personnes âgées, le tourisme ou l’agroalimentaire.

« Dans le cadre d’une relance économique, ce financement est bienvenu, plus particulièrement dans le contexte pandémique actuel où les besoins sont criants. C’est une bouffée d’air frais, tant pour les organismes à but non lucratif que pour les entreprises privées de Rivière-des-Mille-Îles. Toutes les organisations avec lesquelles j’ai communiqué m’ont signifié leur grande satisfaction envers ce programme. Pour les étudiants de chez nous, cet investissement se traduit par de nouvelles opportunités d’emplois à pourvoir. Bon succès et bon été à tous », a affirmé le député Luc Desilets.