Inscription aux ateliers virtuels « On jase santé mentale »

La commission jeunesse de Blainville profite du mois de la santé mentale pour lancer un projet qui lui est cher et qui permettra aux jeunes de s’exprimer sur des enjeux encore trop tabous : les problèmes reliés à la santé mentale.

Pour parler ouvertement de cette réalité, la commission jeunesse organise une série d’ateliers virtuels intitulée « On jase santé mentale ». Ces ateliers seront animés par deux membres de la commission, Emmanuel et Gabriela. Ils seront accompagnés d’une coordonnatrice en interventions psychosociales ainsi que d’une sergente du Service de police de Blainville.

« Lors de la consultation que nous avons menée auprès des jeunes Blainvilloises et Blainvillois, en mars, il est apparu que 91,5 % des répondants se sentaient concernés de près ou de loin par des problématiques de santé mentale. Ces ateliers se veulent une façon d’en discuter librement, sans jugement et sans idées préconçues », a souligné Emmanuel Cormier, membre de la commission jeunesse.

Deux premières rencontres sont déjà prévues à l’horaire :

- Mercredi 26 mai 2021, 19 h à 20 h : Déstigmatisation et acceptation des enjeux de santé mentale

- Mercredi 30 juin 2021, 19 h à 20 h : L’anxiété

« Les rencontres qui auront lieu sur la plateforme Zoom offriront un lieu d’échanges sécuritaires pour s’exprimer, pour s’informer et pour partager des solutions et des ressources visant une santé mentale saine et équilibrée », a ajouté Gabriela Turmel, membre de la commission.

À partir du 3 mai, il est possible de s’inscrire en ligne à l’un ou l’autre des ateliers à l’un ou l’autre des ateliers. Ces activités s’adressent exclusivement aux Blainvilloises et Blainvillois âgés entre 18 et 35 ans. Il est possible de s’y inscrire au plus tard à la veille de l'événement.

À noter que trois autres ateliers auront lieu l’automne prochain et porteront sur les sujets de l’épuisement, le manque d’estime de soi et la difficulté à gérer ses émotions.