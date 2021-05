Moisson Laurentides lance la 2e édition de son encan virtuel

À la suite du grand succès de la première édition, l’équipe de Moisson Laurentides invite la communauté à participer une fois de plus à cette deuxième édition de son encan virtuel qui se tiendra du 17 au 26 mai.

La campagne sera accessible à partir d’une plateforme Web spécialisée. De nombreux cadeaux ont été offerts par les entreprises de la région. Des lots de grande valeur, tels que des forfaits, des chèques-cadeaux, des laissez passer et plus encore feront partie de la campagne.

Annie Bélanger, directrice générale pour Moisson Laurentides, témoigne d’ailleurs : « L’encan virtuel sera dorénavant un événement de levée de fond récurent. Il s’inscrit en parallèle à notre classique de golf afin d’offrir à toute la population et non seulement aux golfeurs, l’occasion de miser sur des prix avantageux en plus de contribuer à la cause de Moisson Laurentides.»

À titre de banque alimentaire de la région, Moisson Laurentides dessert 106 organismes qui nourrissent 20 763 personnes, dont 37 % sont des enfants, qui vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles. Depuis le début de la pandémie, Moisson Laurentides a subi une hausse énorme des demandes.