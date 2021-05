Ouverture de la vaccination aux 30 à 34 ans

C’est ce dimanche, une journée à l’avance, que s’est ouvert la vaccination contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 30 à 34 ans.

Les prochaines tranches d'âge qui pourront prendre leur rendez-vous, respectivement mercredi et vendredi, sont les 25 ans et plus et les 18 ans et plus.

Rappelons que dans les derniers jours Québec a annoncé que les adolescents de 12 à 17 ans seront vaccinés, une fois en juin et une autre lors de la rentrée en septembre.

Des livraisons importantes confirmées de doses de vaccin sont prévues au cours des prochaines semaines et permettront d'amorcer sous peu la vaccination de la population générale. Le nombre total de doses prévues est de 2 517 080, ventilé de la façon suivante :

458 640 doses au cours de la semaine du 10 mai

458 640 doses au cours de la semaine du 17 mai

458 640 doses au cours de la semaine du 24 mai

546 390 doses au cours de la semaine du 31 mai.

Pour prendre rendez-vous visitez: clicsanté.ca.