Opération jardinage à Lorraine

Les amateurs de jardinage lorrains profiteront de deux opportunités gratuites au cours des prochains jours : compost en libre-service ainsi que possibilité de recevoir une des 700 caissettes comprenant une variété de plants pour le potager.

500 sachets de graines d’asclépiade, plante essentielle à la survie du monarque (espèce de papillon désignée « préoccupante » au Canada) seront également distribués. Un pas de plus vers la certification « Ville amie des monarques » pour la Ville de Lorraine.

À compter du 13 mai à 8 h 30 et jusqu’à épuisement des stocks, les citoyens de Lorraine (preuve de résidence exigée) pourront ramasser l'équivalent de 120 litres de compost par adresse en libre-service, dans le stationnement du Centre culturel Laurent G. Belley (4, boulevard de Montbéliard). Cette quantité correspond à environ cinq chaudières de 5 gallons. Chaque résident doit apporter sa pelle et ses contenants.

Caissette de plants pour le potager

À compter du 13 mai, les Lorrains pourront s’inscrire en ligne au www.ville.lorraine.qc.ca pour réserver une caissette de fleurs, de fines herbes et de légumes, sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». Chaque caissette comprend neuf plants d’une variété d’espèces : basilic, tomates, capucines, persil, ciboulette, poivron et piment.

Des élus municipaux distribueront les caissettes aux domiciles des participants dans la semaine du 17 mai. Les sachets de graines d’asclépiades seront remis aux 500 premiers inscrits. Soulignons que cette offre est réservée aux résidents de Lorraine et qu’une seule caissette par adresse pourra être réservée.

« Bien que la Journée verte doive être annulée cette année encore, nous avons pensé à tous les jardiniers sur notre territoire en leur offrant la chance d’obtenir du compost et des plants gratuits. C’est enfin le moment d’aménager nos plates-bandes et nos potagers. Et à en juger par la vitesse à laquelle les caissettes ont trouvé preneurs l’an dernier, les Lorrains ont le pouce vert et ils répondront à notre invitation! Ce sera un grand plaisir pour les membres du conseil municipal de distribuer en personne ces caissettes à la population, dans le respect des consignes de sécurité publique en vigueur », souligne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.