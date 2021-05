Mirabel est fière des initiatives observées sur son territoire

La Ville de Mirabel salue l'initiative de deux entreprises installées à Mirabel, soit Bell Textron Canada Ltée. et Airbus et ses partenaires, pour leur décision de mettre l'épaule à la roue en annonçant la création des pôles de vaccination pour leurs employés et pour la population en général. En effet, ces initiatives font suite aux récentes stratégies annoncées par le gouvernement du Québec qui se tourne vers le milieu entrepreneurial afin de supporter le réseau de la santé.

En guise de solidarité, la compagnie Bell Textron Canada Ltée. ouvrira un service de vaccination à l'auto dès le mardi 18 mai, du mardi au samedi. Des abris d'auto temporaires permettront d'ailleurs de procéder à la vaccination malgré les intempéries.

L'entreprise Airbus, ainsi que plusieurs partenaires sur le territoire de Mirabel, a aussi tenu à mettre la main à la pâte en annonçant l'ouverture d'une clinique de vaccination dans ses locaux à compter de la semaine du 31 mai.

Un effort collectif

Ces initiatives permettront de vacciner des dizaines de milliers de personnes dans les prochaines semaines, et ce, à l'échelle du Québec. La population aura accès à ces pôles selon les groupes en cours de vaccination. Il sera possible de prendre rendez-vous et de consulter l'évolution des pôles de vaccination en vous rendant à la page suivante : https://portal3.clicsante.ca.