Investissement majeur dans 21 projets récréatifs et sportifs dans la région des Laurentides

Le député d’Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, au nom de la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l’attribution d’une aide financière de plus de 29 millions de dollars pour la réalisation de 21 projets dans la région des Laurentides.

Pour l’occasion, ils étaient accompagnés de la ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, du ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, et de la mairesse de Sainte-Thérèse, Mme Sylvie Surprenant. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Relance économique

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région des Laurentides de créer des milieux de vie propices à l’attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 12,7 millions de dollars permettra la construction d’un nouvel aréna dans la Ville de Sainte-Thérèse, près du collège Lionel-Groulx, pour remplacer celui qui a été démoli en 2018.

Cet aréna comprendra une patinoire intérieure réfrigérée, des chambres de joueurs, un local pour les arbitres, des toilettes, des douches, des aires de circulation, une aire de restauration, une boutique, une infirmerie, une conciergerie, des locaux techniques et mécaniques, un local pour la surfaceuse, un local de rangement, des gradins et une salle polyvalente. Des espaces de stationnement et un aménagement extérieur du site sont aussi prévus.

Un investissement majeur

Pour la région des Laurentides, le gouvernement du Canada investit au total près de 14,7 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également près de 14,7 millions de dollars grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

« Les lieux de pratique d’activités récréatives et sportives sont le cœur de nos communautés et permettent à nos citoyens de développer leur sentiment d’appartenance envers leur région. Je suis donc très heureux d’annoncer que plus de 29 millions de dollars seront investis dans la région des Laurentides pour réaliser 21 projets. Je suis convaincue que ces nouvelles infrastructures, sécuritaires et modernes, ajouteront au dynamisme de ma région tout en générant des retombées économiques notables », souligne Nadine Girault, ministre de ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand.