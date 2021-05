Forum sur l’environnement : Rosemère dévoile la programmation de sa seconde édition

Le 12 juin prochain, la Ville de Rosemère lancera la seconde édition de son Forum sur l’environnement; un événement familial gratuit et 100% virtuel. Ce forum, qui a connu un vif succès lors de sa première édition en 2020, est une initiative du Comité citoyen environnement (CCE) de la Ville de Rosemère.

L’événement se déploiera autour de thèmes aussi variés que l’initiation à la permaculture, le recyclage, le gaspillage alimentaire, les pollinisateurs indigènes, et la faune vue au travers de la vie fascinante du castor du Canada. Autour de trois web-conférences en direct et deux conférences préenregistrées d’une durée variant de 45 à 90 minutes chacune, les participants de tous les âges auront la chance, selon leur intérêt, d’en apprendre davantage sur ces sujets environnementaux.

« La mise sur pied du Comité Citoyen en Environnement tenait vraiment à cœur pour notre Conseil municipal. Ce comité citoyen est directement aligné à notre vision stratégique Rosemère, une ville fière, verte et prospère. Depuis sa création, il y a presque deux ans jour pour jour, nous sommes fiers de poursuivre une approche axée sur le dialogue et de mettre à contribution l’expertise citoyenne afin de mieux orienter nos actions et initiatives environnementales. L’an dernier, près d’une centaine de citoyens ont participé à la première édition, c’est pourquoi nous relançons l’invitation cette année! Force est de constater qu’en travaillant ensemble autour de sujets qui nous interpellent, nous réussirons à conserver ce cadre de vie exceptionnel qu’est la Ville de Rosemère », précise le maire de Rosemère, M. Eric Westram.

Comment participer?

Toutes les personnes intéressées à assister à l’une ou l’autre des web-conférences en direct doivent s’inscrire en ligne avant le vendredi 11 juin 10 h. L’inscription est gratuite et ouverte à tous. Puisque la ville dispose d’une limite de 300 participants par web-conférence, réserver un billet par adresse et de partager l’écran en famille.