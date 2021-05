Distribution de plantules d'arbres à Sainte-Thérèse

Le mois de mai marque le Mois de l’arbre et des forêts, soulignant la grande richesse du territoire forestier québécois. Dans le cadre de cet événement, la Ville de Sainte-Thérèse distribuera gratuitement 150 plantules d’arbres ce jeudi 20 mai, de 13 h 30 à 16 h, devant l’hôtel de ville au 6, rue de l’Église. La distribution se fait sous le principe du premier arrivé, premier servi.

Les plantules restantes seront aussi disponibles pour ramassage le vendredi 21 mai, de 12 h à 19 h, et les samedi et dimanche 22 et 23 mai, de 9 h à 18 h, au centre de multirecyclage situé au 105, rue Blanchard.

Fournies par le Club 4H, les plantules sont de jeunes pousses d’arbres d’environ 70 cm de hauteur que l’on peut planter soi-même à la maison. Différentes essences d’arbres sont distribuées : érable rouge, bouleau jaune et chêne rouge. Ce calibre de plantule n’est toutefois pas considéré comme un arbre de remplacement.

Trucs et astuces

• Pour éviter de salir l’intérieur de la voiture avec la racine humide de la plantule, pensez à recouvrir la valise ou le plancher d’un papier ou d’une housse protectrice.

• Les plantules doivent être plantées rapidement. Il est donc important de prévoir un moment après la collecte pour la mise en terre.

« Planter un nouvel arbre peut être une activité significative à faire avec les enfants, n’hésitez pas à faire participer vos tout-petits! Chaque arbre planté permet d’embellir notre ville et de contribuer au maintien de l’équilibre écologique pour un avenir plus vert », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Financée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la distribution des plantules est offerte par l’entremise du Club 4H, organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, la forêt et l’environnement. Depuis 1980, la distribution de plantules par les Clubs 4H a permis de mettre en terre 5 218 416 plants d’arbres dans différentes régions du Québec.