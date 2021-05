L’équipe des Marchés d’ici déploiera ses gloriettes sur la rue des Pins, près de la marina, pour offrir aux résidents et visiteurs de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson un accès direct à un choix de produits issus de l’agriculture régionale. Un ensemble de produits frais et sains pour une cuisine créative et savoureuse.

« Le Marché D’Ici de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson c’est le petit frère du Marché D'Ici de Val-David né il y a 3 ans ! Les gens qui préfèrent faire leur marché le vendredi, loin de la cohue du samedi, sont bien contents. Sans compter qu’à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson le Marché D’Ici est situé dans un cadre champêtre absolument magnifique sur le bord du Lac Masson. On peut donc venir faire son marché en bateau, en vélo ou en auto », illustre Diane Seguin fondatrice-directrice générale de l’OBNL les Marchés D’Ici.

Le pain, les viennoiseries, les viandes, les fromages et tous les légumes à peine sortis du jardin, les fruits de saison et quelques boissons artisanales de qualité seront sur les étals dès 14 h tous les vendredis, à compter du 11 juin, jusqu’au retour des jours plus frais le 3 septembre.

“Le marché c’est un moment agréable à s’offrir tout faisant provision de petits délices de notre terroir, autrement difficiles à trouver ailleurs. Pourquoi pas en profiter pour redécouvrir notre région un panier de pique-nique sous le bras !”, invite Diane Seguin.