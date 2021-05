La Bibliothèque de Sainte-Thérèse récompensée par Intergénérations Québec

En mars 2020, la Bibliothèque de Sainte-Thérèse a mis en place une initiative visant à répondre à la pandémie de la COVID-19 par la bienveillance. Ainsi, le projet des Appels sécurisants aux aînés a vu le jour, et il a remporté le trophée remis par Intergénérations Québec lors de la Semaine québécoise intergénérationnelle, dans la catégorie Activité communautaire.

« Bravo à toute l’équipe de la Bibliothèque! Par votre initiative, vous avez brisé l’isolement des aînés de notre communauté, un sentiment bien présent pendant la pandémie. Avec les appels sécurisants, vous avez réussi avec brio à établir un contact intime avec une clientèle souvent isolée, tout en lui redonnant accès à la lecture. Ce projet a permis d’être ensemble et de tisser des liens, même en étant séparés », a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Les appels sécurisants : un projet profondément humain

Lorsque la bibliothèque a dû fermer abruptement ses portes au printemps 2020, les employés se sont interrogés sur la meilleure façon d’intervenir pour briser la solitude et l’isolement des personnes confinées de 70 ans et plus. Une partie de l’équipe a alors passé des appels réconfortants à plus d’un millier d’aînés de la communauté.

Les employés en ont profité pour leur faire découvrir les livres et ressources numériques, et leur offrir un soutien technique. De plus, certaines personnes aînées ont été transférées à des ressources externes, alors que d’autres ont demandé un appel hebdomadaire pour discuter et se sentir moins seules.

« Trois conseillères à la clientèle de la bibliothèque ont effectué les appels de première ligne, et des bibliotechniciennes et une bibliothécaire ont fait les suivis pour les ressources numériques. La force de cette équipe : des personnalités différentes où l’écoute, la transmission des informations requises, l’humour et l’empathie ont été mis de l’avant », a précisé madame Lise Thériault, chef de division Bibliothèque à la Ville de Sainte-Thérèse.