Les pianos publics de Sainte-Thérèse reprennent du service

Les Thérésiennes et les Thérésiens seront heureux d’apprendre que les trois pianos publics municipaux sont de nouveau accessibles à Sainte-Thérèse. Installés à l'extérieur pour la saison estivale à la place Lagoa, à la Maison du citoyen et à la bibliothèque, ils sont à la disposition de celles et ceux qui ont envie d’y pianoter entre 10 h et 20 h.

En raison de la pandémie de COVID-19, la Ville demande de respecter les consignes suivantes :

• Désinfectez vos mains avant de jouer et après avoir joué du piano.

• Évitez de vous rassembler autour des pianos.

• Respectez une distance de 2 mètres entre les personnes de bulles familiales différentes.

• Les personnes présentant des symptômes reliés à la COVID-19 ou en attente d’un résultat de dépistage doivent s’abstenir d’utiliser les pianos publics.

« Nos pianos sont utilisés par de nombreux citoyens qui, lorsqu'ils y jouent quelques pièces, créent une ambiance musicale unique pour les passants. Il faut bien sûr continuer d’être prudents compte tenu de la COVID-19, mais le retour des pianos publics est porteur de renouveau et de bonheur. La musique rassemble et fait du bien, c’est pourquoi cette annonce me rend particulièrement heureuse », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Des pianos visuellement animés

Grâce au talent de ces artistes, les pianos publics de Sainte-Thérèse enrichissent aussi visuellement les environnements où ils se trouvent.

- Yannick Picard, artiste professionnel de grand talent résidant au Village de Sainte-Thérèse, a pris plaisir à donner une touche vive et éclatée à la boîte protectrice du piano situé à la place Lagoa.

- Martine Lamarre, une artiste de Blainville, a peint un joli décor sous le thème du mandala à la Maison du citoyen.

- Victoria-Mae Carrière, une jeune artiste de la relève prometteuse qui fréquente la bibliothèque y a créé une œuvre très originale, rappelant l’univers des bandes dessinées.