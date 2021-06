Adoption d'un plan triennal d’action à l’égard des personnes handicapées à Sainte-Thérèse

Le conseil municipal de Sainte-Thérèse adopte un nouveau plan d’action à l’égard des personnes handicapées pour les années 2021, 2022 et 2023. L’accessibilité universelle étant au cœur d’un vivre-ensemble inclusif et accessible, la Ville tient à ce que des actions concrètes soient entreprises afin que l’ensemble de la population puisse profiter des services municipaux.

Le dernier plan d’action adopté en 2019 a permis plusieurs réalisations, dont:

L’installation de 18 plaques podotactiles sur la rue Turgeon afin de sécuriser les déplacements des personnes en situation de handicap.

L’acquisition de 20 livres sonores à la Bibliothèque pour rendre accessible la lecture aux personnes ayant un handicap visuel.

L’ajout d’un nouveau volet à la Politique de reconnaissance des organismes afin de soutenir notamment les organismes qui travaillent auprès des personnes handicapées et leur famille.

Poursuivant cet engagement, la Ville a dressé le bilan des actions réalisées jusqu’à présent et a identifié les obstacles qui persistent en matière d’accessibilité. Les nouvelles pistes d’action proposées ont ensuite été approuvées par un comité composé d’élus municipaux, de fonctionnaires et d’une citoyenne vivant en situation de handicap.

Les nouveaux objectifs :

• L’installation d’un lève-personne à la piscine municipale.

• La sécurisation des lieux publics fréquentés par des personnes sourdes ou malentendantes.

• L’ajout de tables à pique-nique accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

« Sainte-Thérèse est fière de contribuer à l'accessibilité de ses services, afin que l’ensemble des Thérésiennes et Thérésiens puissent participer pleinement à la vie citoyenne. Chaque geste posé nous rapproche d’un idéal d’équité et d’accessibilité pour toutes et tous », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.