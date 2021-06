Que faire pour trouver un emploi quand on est une personne immigrante au Québec?

Immigrer dans un nouveau pays, c’est repartir à zéro dans une société nouvelle avec une culture et des codes de fonctionnement différents. Selon Malik Latef, conseiller en emploi chez PROMIS depuis 10 ans : « Pour une personne nouvellement arrivée, l’intégration sociale ne peut se faire sans emploi. » Cependant, les personnes immigrantes au Québec font face à des défis sur le marché de l’emploi avec un taux de chômage de 14% en 2018. Afin de faciliter l’intégration des immigrants au Québec, l’organisme d’aide aux immigrants PROMIS propose de les accompagner dans leurs recherches d’emploi selon leurs besoins. Voici quatre de leurs conseils pour faciliter votre entrée dans le marché du travail québécois

Maîtriser la langue française

Parler français au Québec est une compétence essentielle pour bien s’intégrer dans le milieu professionnel de la province. Le français doit être maîtrisé pour rédiger efficacement son curriculum vitae ainsi que pour faciliter la communication au sein de son équipe de travail. Dans ce but, PROMIS offre des cours de français gratuits pour les personnes immigrantes

Avoir un objectif

Toujours selon Malik, définir un objectif précis avant sa recherche d’emploi est nécessaire pour savoir dans quelle direction se diriger et comment y arriver.

L’objectif peut être de travailler dans un nouveau domaine professionnel en dehors de son champ d’expertise, où le développement de nouvelles compétences sera nécessaire. À cette fin, des formations pourront être suivies dont certaines sont régulièrement offertes au sein de PROMIS. Au contraire, si l’objectif est de rester dans son domaine, il faudra alors comprendre le marché et les moyens utilisés pour rejoindre les meilleurs employeurs.

Maîtriser son domaine professionnel

Comprendre le marché de l’emploi québécois et les moyens de l’intégrer est l’un des plus grands défis pour les nouveaux arrivants. Les conseillers de chez PROMIS sont présents pour faciliter leur intégration dans ce processus qui peut leur sembler complexe. Ils permettent également aux personnes immigrantes de se démarquer auprès des employeurs en mettant de l’avant leurs points forts et en travaillant leurs faiblesses.

Préparer son entrevue d’embauche

La clé du succès d’un entretien est sa préparation. Malik Latef conseille d’abord de préparer sa présentation en ciblant les besoins de l’employeur. Ensuite, il faut prévoir des réponses aux questions qui sont susceptibles d’être posées. Finalement, il conseille de repérer les lieux de l’entrevue avant le jour J afin de minimiser le stress.

Cette dernière étape de la recherche d’emploi est souvent la plus intimidante. C’est pour cette raison que les conseillers de PROMIS peuvent simuler des entretiens et offrir des ressources supplémentaires gratuitement et en plusieurs langues !