Le Rallye des rivières réinventé

Le 15 juin a eu lieu l’ouverture officielle du Rallye des rivières organisé par le Centre d’Interprétation de l’Eau de Laval (C.I.EAU). Créé en juin 2012, sur les berges de la rivière des Mille Îles, le Rallye des rivières se réinvente pour l’été 2021.

En plus d’ajouter neuf nouvelles bornes sur la rivière des Prairies, le C.I.EAU a revampé les bornes actuelles, créé une application mobile ludique qui les relie et rendu l’expérience accessible en tout temps aux petits comme aux grands.

En collaboration avec le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation, la Ville de Laval, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère du Tourisme et Tourisme Laval, cette année le circuit s’agrandit. Composé désormais de seize bornes éducatives et ludiques autour de l’île de Laval, le circuit est réalisable à vélo, en voiture ou deux roues motorisées.

C’est donc un parcours pouvant aller jusqu’à 125 km qui est proposé par le C.I.EAU aux participants, en incluant les cinq autres bornes qui s’ajouteront cet été sur la rive nord de la rivière des Mille Îles pour bonifier l’expérience. Il y aura donc un total de 21 bornes du Rallye des rivières en 2021.

Application mobile

La nouvelle application mobile géoréférencée complète l’expérience du Rallye des rivières. Disponible enfrançais comme en anglais, elle accompagnera les participants tout au long du Rallye. L’application offre la possibilité d’amasser des cartes d’objets divisées en cinq catégories.

L’application mobile comprend des contenus dédiés aux adultes ainsi que des contenus adaptés pour les familles ayant des enfants. Elle sera disponible gratuitement sur IOS et Android sous le nom de « CIEAU ».

Le mois de l’eau

Le mois de juin étant le Mois de l’eau, avec le Rallye des rivières, les randonneurs, cyclistes et autres participants au Rallye pourront découvrir les attraits enchanteurs des paysages, de la biodiversité, mais aussi certains commerces locaux des environs qui offrent leurs produits variés.

« L’eau est omniprésente dans nos vies et le nouveau parcours du Rallye des rivières nous aide à comprendre encore mieux le rôle fondamental de cette ressource essentielle, en plus de permettre au C.I.EAU de rejoindre un nombre de citoyens sans précédent. Cette initiative s’inscrit dans notre mission qui consiste à sensibiliser la population à l’importance de la rivière des Mille Îles et de la rivière des Prairies en ce qui a trait aux enjeux entourant la protection de l’eau », exprime Denise Cloutier, directrice générale du C.I.EAU.

Un circuit connecté

Véritable musée en plein air, le Rallye des rivières est aussi une activité connectée. Grâce à la nouvelle version de l’application, développée par IDU interactive Inc. dans le cadre de l’appel de propositions « Primo adoptant » du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le parcours récréotouristique permet de se reconnecter à la nature à l’arrivée des beaux jours.

« La réalisation de cette nouvelle application mobile nous prouve, une fois de plus, que les acteurs touristiques de la région ne manquent pas de créativité pour nous faire découvrir les trésors lavallois. Ce projet est une occasion unique de vivre une expérience ludique, éducative et interactive », souligne Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.