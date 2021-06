Le chalet du parc Ducharme sera reconstruit

La Ville a récemment procédé à l’adoption d’un projet de règlement décrétant un emprunt de 6,86 millions pour en payer le coût de la reconstruction du chalet situé au parc Ducharme.

De ce montant, une subvention de 1,8 million sera accordée par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et une entente de collaboration financière sera répartie avec le Collège Lionel-Groulx.

Le parc Ducharme est l’un des plus fréquentés de Sainte-Thérèse en raison de ses nombreuses installations pour toute la famille. Le chalet du parc est ainsi utilisé en toute saison, autant par des citoyens, que par des étudiants et des athlètes du Collège Lionel-Groulx et d’associations sportives.

Toutefois, le bâtiment ayant atteint un niveau de vétusté et ne répondant plus aux besoins des utilisateurs, la Ville a organisé des rencontres d’échanges avec le collège pour évaluer les besoins futurs, dans une perspective d’utilisation optimale.

À la suite de ces consultations, la Ville a étudié plusieurs scénarios et a procédé à l’évaluation des coûts pour rénover et agrandir le chalet. Ceux-ci s’élevant à un montant similaire à celui d’une reconstruction, l’option d’une démolition et d’une construction neuve a été privilégiée.

Ce faisant, la prochaine étape du projet consistera au lancement d’un appel d’offres afin d’octroyer le contrat pour les services professionnels en architecture.

Selon les prévisions, le nouveau chalet du parc Ducharme sera presque deux fois plus grand que le chalet actuel. Il comprendra davantage de pièces spacieuses accessibles aux visiteurs, de vestiaires modernes et d’espaces de rangement. La nouvelle configuration de l’établissement permettra entre autres à l’équipe de football du Collège Lionel-Groulx d’y avoir un accès privilégié.

« La pratique des activités sportives et la collaboration avec les organismes du milieu sont au cœur des préoccupations de la Ville, comme en témoigne cette belle annonce! La reconstruction du chalet au parc Ducharme permettra d’améliorer notre prestation de services et d’offrir aux familles thérésiennes un nouvel environnement beaucoup plus adapté à leurs besoins », mentionne la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.