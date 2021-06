La Tournée Jamais Sans Mon Casque à Rosemère

La Tournée Jamais Sans Mon Casque de l’organisme Avec Toute ma Tête s’est arrêtée à Rosemère pour sensibiliser la population, les intervenants et particulièrement les jeunes à l’importance du port d’un casque protecteur lors des activités récréatives et sportives.

Pour l’occasion, M. Simon Poulin, fondateur et directeur d’Avec toute ma tête était accompagné, de Mme Nadine Girault, ambassadrice, députée de Bertrand et ministre responsable de la région des Laurentides, de M. Eric Westram, maire de Rosemère ainsi que de Mme Lynn Lacasse, ambassadrice régionale et ancienne championne de ski.

Avec cette initiative, les ambassadeurs de la Tournée Jamais Sans Mon Casque souhaitent qu’un plus grand nombre de jeunes et d’adultes adopte le port du casque protecteur lors de leurs activités sportives, plus particulièrement lorsqu’ils pratiquent le vélo, la planche à roulettes, le ski ou la planche à neige.

Trop souvent sans casque

Selon les statistiques du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), compilées entre 2016 et 2019, 41 % des jeunes de 13 à 17 ans qui ont fait une chute en vélo ne portaient pas de casque. Cette proportion monte à 61 % dans le cas des accidents en planche à roulettes. Selon un rapport de l’Institut national de santé publique (INSPQ), plus du quart des patients hospitalisés pour un traumatisme associé à la pratique du vélo au Québec de 2007 à 2015 a subi une lésion craniocérébrale (25,9 %).

Au cours des prochains mois, la Tournée Jamais Sans Mon Casque s’arrêtera dans les 17 régions du Québec afin de promouvoir la prévention des commotions cérébrales et traumatismes crâniens plus graves dans les activités sportives et récréatives en compagnie d’un porte-parole ambassadeur et d’un co-ambassadeur distinct pour chacune région.

Des casques pour les familles à faible revenu

Grâce au soutien de divers partenaires publics et privés, en collaboration avec des organismes qui œuvrent dans toutes les régions du Québec, l’initiative d’Avec toute ma tête permettra de donner en 2021 quelque 9000 casques de vélo à des enfants provenant de familles à faible revenu. Précisons qu’au cours des dernières années, la Tournée Jamais Sans Mon Casque a remis plus de 6450 casques de vélo en plus d’avoir visité plus de 1 500 écoles et rejoint 85 000 étudiants afin de les sensibiliser au port du casque protecteur.

« On retrouve dans les Laurentides une offre d’infrastructures sportives exceptionnelle, et ce pour toutes les saisons. Il est donc primordial de s’assurer que les citoyens de la région, mais aussi les villégiateurs et touristes, puissent pratiquer leurs activités en toute sécurité, et le port du casque est un élément essentiel en ce sens. J’accueille avec enthousiasme le rôle d’ambassadrice régionale et je profite également de l’occasion pour remercier mes collègues députés de la région, puisque ce sont les dix comtés des Laurentides qui contribuent au succès de la grande tournée Jamais Sans Mon Casque », souligne Mme Nadine Girault, ambassadrice, députée de Bertrand et ministre responsable de la région des Laurentides.