Louer des embarcations à propulsion humaine à Rosemère cet été

Depuis la fin de semaine qui vient de se terminer, entre 9 h et 18 h tous les jours, les citoyens pourront partir à l’aventure au gré des îles et des marais de la rivière des Mille Îles en louant canots, kayaks ou planches à pagaie au chalet de la berge du parc Charbonneau.

Les Rosemèrois bénéficient d’un rabais de 15 % sur la locaton en tout temps sur présentation de la carte du citoyen valide ou d’une pièce d’identité avec adresse.

Les canots, les kayaks simples et les kayaks doubles seront disponibles à partir pour une période de trois heures. Les planches à pagaie, quant à elles, seront accessibles pour une location de deux heures et demieé

Il est également possible de réserver un bloc d’initiation d’une durée d’une heure lors de la première visite. Des forfaits familles sont également disponibles. Toutes les informations relatives à la tarification sont disponibles sur le site Web du Parc de la Rivière-des-Miles-Îles,

Rendu possible grâce à une entente entre la Ville de Rosemère et l’organisme Éco-Nature, ce nouveau service s’inscrit dans le cadre d’un projet régional de transport récréatif et utilitaire mis en place par Éco-Nature et ses partenaires municipaux et régionaux. En plus de contribuer à la conservation et la valorisation de la rivière des Mille Îles et ses affluents, ce projet offre aux amateurs de sport nautique un plus grand accès à la rivière sur le territoire.