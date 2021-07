85 500 $ versés aux hôpitaux du CISSS des Laurentides

Opération Enfant Soleil annonce que plus de 75 octrois sont versés aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, dont 85 500 $ seront remis à quatre établissements de santé de la région.

Inspiré par la force, la résilience et le courage des petits touchés par la maladie, et devant l’impossibilité de tenir les traditionnelles conférences de presse permettant de dévoiler les projets financés, un tout nouveau concept a vu le jour. En effet, c’est au cours du mois de mars dernier qu’a débuté la diffusion des 17 capsules vidéo mettant en lumière l’importance de la générosité des Québécois. Évidemment, celles-ci ont été tournées dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

Dans la région des Laurentides, 85 500$ sont versés à quatre établissements, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra d’améliorer l’offre de soins, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés.

Une vidéo touchante

Des vidéos sont disponibles sur le site Web d'Opération Enfant Soleil pour découvrir de quelle façon il est possible de soutenir les familles comme celle de Abby Robitaille, Enfant Soleil de la région, atteinte de la maladie de Gaucher.

« Le fait d’avoir des équipements spécialisés nous permet d’offrir des hospitalisations qui sont proches des domiciles des familles, donc que ça soit une maman, un nouveau, un enfant, on a juste à penser que le déplacement pour retourner à la maison par exemple quand une hospitalisation est plus longue, ça peut être très exigeant pour une famille. Quand on peut acquérir des équipementsspécialisés qui nous permettent de garder notre clientèle dans nos centres hospitaliers, ça fait toute la différence! », témoigne Andréanne Laliberté-Rhéaume, Directrice adjointe continuum santé jeunesse, CISSS des Laurentides.

Détails des octrois versés aux hôpitaux du CISSS des Laurentides

28 000 $ remis à l’Hôpital de Saint-Eustache

Ce montant finance l’achat d’un moniteur surveillant les paramètres vitaux des nouveau-nés. Également, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offrent chacun la somme de 7 000 $ dans le cadre du programme de maintien et de retour rapide des nouveau-nés en région. Cette somme permet l’acquisition de deux lampes de photothérapie, qui offrent une intervention sans douleur ou inconfort pour les poupons. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 421 836 $ à cet hôpital.

2 500 $ remis à l’Hôpital de Mont-Laurier

Cette somme finance un appareil assurant une surveillance continue des signes vitaux des enfants ainsi qu’un saturomètre permettant de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Ces équipements faciliteront le suivi et l’évaluation de l’état de santé de la clientèle pédiatrique. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 48 951 $ à cet hôpital.

25 000 $ remis à l’Hôpital Laurentien

Afin de contribuer au maintien et au retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux remettent chacun un montant de 12 500 $ pour l’achat d’une nouvelle table chauffante. Cela facilitera l’accès à ce type d’équipement pour les nouveau-nés, leur assurant ainsi un environnement chaud, stable et douillet lors des transports. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 88 916 $ à cet hôpital.

30 000 $ remis à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme

Grâce à cette somme, une table de réanimation ainsi qu’un appareil à ventilation sont octroyés à cet hôpital. Ces équipements permettent de réanimer les nouveau-nés en toute sécurité. De plus, l’acquisition de deux nouveaux saturomètres de table permettra une intervention sans inconfort lors de la prise du pouls et du taux d’oxygène des bébés. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 507 321 $ à cet hôpital.