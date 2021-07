Le Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache verra le jour en décembre

La magie du temps des fêtes s’installera le temps de deux weekends à Saint-Eustache en décembre prochain, alors que verra le jour le tout nouveau Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache.

Le maire de la Ville, M. Pierre Charron, a fait cette annonce en compagnie des nombreux invités, notamment le représentant de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes, M. Marc-André-Lachance, directeur principal Développement de marché, et de Mme Marie-Claude Granger, directrice générale de Tourisme Basses-Laurentides. Des étudiants et professeurs du Centre de formation professionnelle Construc-Plus étaient aussi de la partie, entourés de M. Stéphane Bédard, directeur général de l’institution, et de M. Benoît Lebel, directeur des Services éducatifs des adultes au Centre de service scolaire des Mille-Îles.

Le marché de Noël se tiendra les 3, 4, 5 ainsi que les 10,11, 12 décembre, dans les Jardins du Manoir, situés derrière le manoir Globensky, au 235, rue Saint-Eustache. Pour cette première mouture, une quinzaine d’exposants offriront leurs produits gourmands locaux à la population.

« Les Eustachois ont besoin de nouvelles heureuses et positives, a souligné le maire Charron. Je ne doute pas qu’un marché de Noël, avec son ambiance enchanteresse, ses décors colorés, son animation festive, fera plaisir à tous ceux qui auront envie de se préparer à passer un temps des Fêtes joyeux et rassembleur, tout en encourageant nos producteurs locaux ».

Un décor haut en couleur

Les maisonnettes colorées qui accueilleront les producteurs, et qui seront sans aucun doute la marque distinctive du projet, sont en cours de réalisation par les élèves du Centre de formation Construc-Plus, grâce à une entente conclue avec l’institution d'enseignement. Les arbres du jardin seront illuminés et de la musique d’ambiance viendra égayer l’expérience.

Tourisme Basses-Laurentides a reçu le mandat d'organiser le Marché de Noël. « Nous sommes ravis de la collaboration de cet organisme pour ce projet, puisqu’il a déjà une solide expertise en la matière avec l’organisation du marché public estival du Vieux-Saint-Eustache. Le Marché de Noël sera un plus pour dynamiser le quartier pendant cette période et favorisera l’achalandage dans les commerces avoisinants », a ajouté M. Charron.

Un quartier animé

Les commerçants du Vieux-Saint-Eustache seront d’ailleurs invités à apporter une attention spéciale à la décoration de leurs vitrines et à illuminer leurs bâtiments pendant cette période. L’Espace muséal du manoir Globensky ainsi que le Service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache proposeront des activités spéciales en lien avec le Marché de Noël.

La Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes, partenaire exclusif de l’événement, proposera un espace « Foyer Desjardins », où les visiteurs pourront faire une pause et se réchauffer.