Comment se protéger des tiques en sortie ou au travail à l’extérieur?

À l’occasion de la saison estivale où il fait bon se dégourdir les jambes dans les sentiers ou s’occuper de son jardin, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) tient à rappeler aux citoyens l’importance de prendre les précautions nécessaires afin de prévenir les piqûres de tiques et de moustiques.

La maladie de Lyme, le virus du Nil occidental (VNO) et les virus du sérogroupe Californie (VSC) sont des maladies transmises à l’humain par les moustiques ou les tiques. Bien que la majorité des personnes infectées ne présentent pas de symptômes, dans certains cas ces maladies peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la santé à long terme si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps.

Dre Brigitte Chaput, médecin-conseil à la Direction de la santé publique, rappelle que « la meilleure façon de se protéger de ces maladies est d’appliquer des mesures simples et efficaces pour prévenir les piqûres. Il importe d’être vigilant en tout temps et de s’inspecter minutieusement lors du retour à la maison après une activité extérieure puisque les tiques sont très petites et peuvent facilement se déplacer dans certains endroits moins visibles de notre corps, pour s’y accrocher. Si vous avez été piqué par une tique, n’hésitez pas à appeler les professionnels d’Info-Santé 811 qui sauront vous diriger vers les bonnes ressources selon la situation. »

Comment se protéger des piqûres?

La présence de tiques est surtout concentrée dans les espaces où l'on retrouve beaucoup de végétation comme les forêts, les boisés et les jardins, alors que les moustiques apprécient les endroits à proximité d’eau stagnante. Voici quelques précautions à prendre pour profiter pleinement de vos activités extérieures de manière sécuritaire :