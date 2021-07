Blainville sensibilise contre l’intimidation dans les estrades 

Créée par la Ville de Saint-Eustache en 2017, la campagne de sensibilisation « Du calme. Ça reste un jeu! » est maintenant déployée à Blainville. Cette campagne vise à faire prendre conscience aux accompagnateurs que certains comportements agressifs n’ont pas leur place dans les estrades des installations sportives.

« Il faut garder à l’esprit que nos jeunes, ainsi que les officiels, ne sont pas des professionnels et qu’ils sont là pour s’amuser et se divertir avant tout. Il y a parfois un manque de civisme de la part d’accompagnateurs de jeunes joueuses ou joueurs partout au Québec. Ces comportements doivent cesser et faire place au plaisir et à un sain esprit de compétition. »

- Marie-Claude Collin, présidente de la commission des sports, loisirs, famille, aînés et vie associative