Des services offerts aux personnes vivant dans des conditions d’insalubrité morbide à Sainte-Thérèse

Depuis novembre 2019, la Ville de Sainte-Thérèse est partie intégrante de l’Entente de collaboration entre les organismes offrant des services aux personnes vivant dans des conditions d’insalubrité morbide avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, les municipalités de Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Blainville, Sainte-Anne-des Plaines et Bois-des-Filion, ainsi que la Coopérative Aide chez soi.

L’objectif de cette entente est de réunir les différents acteurs qui travaillent auprès des personnes vivant avec un trouble d’accumulation et d’encombrement afin d’assurer une cohésion entre les services et favoriser le maintien en logement.

« Afin d’aider et soutenir les citoyennes et les citoyens vivant dans des conditions d’insalubrité morbide, un travail de collaboration multidisciplinaire est de mise. C’est pourquoi la Ville de Sainte-Thérèse est fière de s’impliquer comme partenaire afin de permettre aux personnes dans le besoin de recevoir les services adéquats et d’avoir accès à des conditions de vie salubres et sécuritaires. »

- La mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.