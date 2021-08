Les bienfaits d'un échangeur d'air

Un échangeur d'air améliore la qualité de l'air intérieur en échangeant et en filtrant régulièrement l'air extérieur et intérieur. Dans les maisons plus anciennes, l'air extérieur remplace l'air intérieur toutes les 30 à 40 minutes. Cependant, dans les maisons étanches plus récentes, l'échange d'air peut prendre jusqu'à dix heures. En investissant dans un échangeur d'air, vous pouvez contribuer à réduire les niveaux de produits chimiques, de gaz et de particules en suspension dans l'air.

Les gaz peuvent provenir d'appareils à gaz qui peuvent fuir et produire du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone à partir d'une combustion incomplète. Les particules présentes dans l'air, comme les squames d'animaux et la poussière, peuvent contribuer à la mauvaise qualité de l'air intérieur. Elles peuvent également causer des problèmes de santé comme de l'asthme, des allergies ou tout autre problème respiratoire.

Comment fonctionnent les échangeurs d'air ?

Pendant l'été et par temps chaud, l'échangeur d'air éliminera la chaleur et l'humidité extérieures avant que l'air filtré n'entre dans la maison. En règle générale, les maisons situées dans des climats plus froids disposent d'un ventilateur récupérateur de chaleur conçu pour retenir la chaleur sans réduire l'humidité. Certaines maisons, sous tous les climats, disposent d'un ventilateur récupérateur d'énergie qui peut évacuer à la fois la chaleur et l'humidité. En ayant un échangeur d'air, vous pouvez contribuer à fournir le meilleur air possible à votre maison.

Afin d'atteindre cet objectif pour votre maison, un système de ventilation complet doit être sélectionné, installé et utilisé correctement. Pour bien ventiler votre maison, assurez-vous de fournir la juste quantité d'air frais en continu toute l'année. Assurez-vous également d'avoir une évacuation continue avec une quantité égale d'air intérieur pour aider à prévenir tout air vicié dans votre maison. Cependant, lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes, vous pouvez désactiver l'échangeur d'air car il n'y a aucun avantage à trop ventiler votre maison. Ce faisant, vous pouvez assécher l'air de votre maison et utiliser des quantités excessives d'énergie électrique.

Quels sont les bénéfices d’un échangeur d’air ?

En plus de fournir de l'air frais à votre maison, les échangeurs d'air aident également à éliminer les polluants de l'air. Les filtres des échangeurs d'air garantissent que l'air de la maison reste propre et frais tout en étant écoénergétique. Ils sont également capables d'éliminer l'air chaud et humide de votre maison, ce qui contribue alors à réduire le risque de croissance de moisissures et de champignons. La structure de votre maison est également protégée car l'air humide qui peut l'endommager est évacué.

De plus, les échangeurs d'air peuvent être écoénergétiques. Pour vous assurer d'avoir le maximum d'efficacité que votre échangeur d'air peut fournir, l'emplacement de celui-ci est important. L'échangeur d'air doit pouvoir faire circuler l'air dans toutes les pièces de votre maison. Cela comprend également le grenier et le sous-sol de votre maison. Plusieurs points d'entrée et de sortie d'air font également partie du processus de circulation de l'air. Certains équipements d'échangeur d'air sont installés au grenier ou au sous-sol de votre maison pour la production la plus optimale qu'il puisse fournir. Demandez conseil à des experts comme ceux des Entreprises MST.