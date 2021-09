Retour des activités en présentiel à Sainte-Thérèse

Les citoyens de Sainte-Thérèse seront ravis d’apprendre qu’une session de cours en présentiel sera offerte dès le 4 octobre. La Ville y proposera des ateliers culturels et sportifs pour adultes ainsi qu’une programmation réservée aux 50 ans et plus.

« Quel bonheur de pouvoir reprendre nos activités! Après une longue pause, nous revenons avec une belle programmation comprenant entre autres des cours de langues, de dessin, de yoga et même de tricot. Nous avons bien hâte de vous y retrouver cet automne », mentionne la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Afin de se conformer aux exigences du gouvernement du Québec, le passeport vaccinal sera requis pour participer à ces activités. Les consignes émises par la Santé publique seront appliquées en tout temps pour assurer la sécurité de tous, ainsi des changements à la programmation peuvent survenir sans préavis.

Rappelons que les citoyennes et les citoyens de 65 ans et plus ont droit à un rabais de 10 % sur leur inscription à un ou plusieurs cours d’activités physiques dirigés en salle.

Ce rabais a été mis en place dans le cadre de la Politique intégrée de la famille et des aînés, afin d’encourager les personnes aînées à être actives.

La grille de cours peut être consultée dès maintenant sur le site Web de la Ville dans la section, Quoi faire à Sainte-Thérèse.

L’inscription débutera dès le 8 septembre en ligne au loisirs.sainte-therese.ca et dès le 15 septembre en personne à la Maison du citoyen (37, rue Turgeon). À noter que la Carte citoyen valide ou la carte non-résident sera obligatoire pour s’inscrire.