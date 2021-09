Blainville met en application le passeport vaccinal pour ses activités

Conformément aux directives du gouvernement du Québec émises le 24 août, les citoyennes et citoyens de 13 ans et plus doivent présenter leur passeport vaccinal afin de participer à certaines activités organisées par la Ville, et ce, depuis le 1er septembre.

Passeport vaccinal requis

- Sports et activités physiques intérieurs (exemples : patinage libre, natation, badminton, etc.);

- Sports d’équipe ou activités physiques extérieures, organisées et encadrées (donc supervisés par un club, association ou professeur);

- Centre récréoaquatique et aréna : pour les usagers seulement;

- La Zone – loisirs jeunesse;

- Spectacles;

- Centre d’excellence Sports Rousseau.

Passeport vaccinal non requis

- Activités culturelles intérieures (exemples : cours de peinture, photographie, terre cuite, etc.);

- Activités libres à l’extérieur (pickleball libre, pétanque libre, basketball libre, etc.);

- Bibliothèque, incluant les activités à la bibliothèque (heure du conte, conférences, etc.);

- Centre d’exposition, incluant les activités du centre d’exposition;

- Micromusée du Plan Bouchard;

- Centre récréoaquatique et aréna : visiteurs et spectateurs seulement;

- Accompagnateurs autorisés (par exemple, le parent d’un enfant de moins de 10 ans ou l’accompagnateur d’une personne ayant un handicap);

- Services administratifs : hôtel de ville, comptoirs loisirs, poste de police, casernes, complexe municipal;

- Marché public;

- Cour municipale;

- Séances du conseil municipal;

- Réservation de salles pour des activités privées;

- Écocentre.

Les citoyens n’ayant pas leur passeport vaccinal ne pourront pas participer aux activités assujetties à cette règle. De plus, l’accès sera refusé à toute personne qui présente des symptômes de COVID-19.

Fonctionnement

Dès leur arrivée à une activité ou à un cours, et ce, pour chaque cours, les citoyens doivent présenter leur passeport vaccinal ainsi qu’une preuve d’identité avec photo pour les 16 ans et plus.

Le passeport pourra être présenté sous format papier, format PDF sur un appareil mobile ou à partir de l’application VaxiCode. La Ville de Blainville rappelle que le passeport s’ajoute aux mesures sanitaires déjà requises par le gouvernement.

Les détails sur l’obtention du passeport vaccinal sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec à quebec.ca/passeportvaccinal.

Horaire des services administratifs

Dès le 7 septembre, les comptoirs de services de l’hôtel de ville seront ouverts sur l’heure du dîner. Sur semaine, les heures d’ouverture reviennent donc à la normale soit, de 8 h à 17 h.

Centre d’exposition

Les heures d’ouverture du centre d’exposition reviennent aussi à la normale, soit du mercredi au vendredi de 13 h à 17 h et les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.