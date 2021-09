Fin des opérations du VacciBUS du CISSS des Laurentides et d'exo

C’est avec le sentiment du devoir accompli que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides et exo mettront fin aux opérations du VacciBUS le 4 septembre prochain. En 76 jours d’activités seulement, environ 12 500 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées.

Le VacciBUS a visité plus de 45 endroits différents dans les Laurentides durant l’été pour offrir à la population la possibilité de recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin. L’équipe avait la capacité de vacciner un peu plus de 250 personnes par jour, 7 jours sur 7.

« Nous sommes énormément fiers du succès du VacciBUS. Pendant la période estivale, il a été possible d’aller à la rencontre des gens dans des lieux fréquentés comme le Cinéma de Saint-Eustache, les parcs aquatiques de Pointe-Calumet et de Saint-Sauveur, les Cégeps, les campus universitaires, les centres commerciaux, les marchés aux puces, les marchés publics, le complexe ICAR ainsi que différents festivals, événements et plages municipales. La spontanéité et la proximité ont été des facteurs déterminants dans la réussite de la campagne », souligne Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Grâce au partenariat avec l’organisme de transport exo, il a été possible d’aménager un autobus pour permettre de vacciner plus de 30 personnes à l’heure sans prise de rendez-vous. L’itinéraire du VacciBUS a été déterminé selon la couverture vaccinale de certains secteurs en collaboration avec les MRC et les municipalités de la région.

« C’est le fruit d’une immense collaboration entre exo, les organisations qui nous ont accueillis pendant le trajet du VacciBUS, et nos équipes de vaccination qui débordent de dynamisme. Nous tenons à remercier chacun d’entre eux pour leur contribution à cet effort qui visait à protéger la population contre la COVID-19 », ajoute Mme Landry.

« Exo est heureux d’avoir participé au franc succès de l’opération de vaccination du VacciBUS Laurentides, mis en place en collaboration avec le CISSS des Laurentides. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à protéger les communautés que nous desservons contre le virus de la COVID-19 grâce à cette initiative originale et efficace », souligne Sylvain Yelle, directeur général d’exo.

La campagne de vaccination continue d’avoir lieu dans la région. Il sera encore possible de se faire vacciner avec ou sans rendez-vous, dans les sites de vaccination ou encore auprès d’équipes mobiles qui sillonneront la région.

Un service de navette et d’accompagnement est également disponible. Il suffit d’appeler à la centrale de rendez-vous pour en faire la demande, au 1 877-644-4545. Le CISSS des

Laurentides invite la population à visiter la page Internet consacrée à la vaccination du site

santelaurentides.gouv.qc.ca pour connaître tous les détails.