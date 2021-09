Fuite d'huile : les différentes causes

Assurer votre sécurité et celle des autres usagers lorsque vous êtes sur la route est crucial. L'une des causes les plus courantes de dommages à une voiture est une fuite d'huile moteur. Si votre voiture perd de l'huile, le moteur peut se détériorer rapidement et cesser complètement de fonctionner. Les fuites d'huile moteur peuvent même vous faire perdre le contrôle de votre véhicule sur la route, ce qui pourrait entraîner un accident.

C'est pourquoi il est important de comprendre les principales causes des fuites d'huile de voiture et de savoir exactement quoi faire à leur sujet. Voici les différentes causes des fuites d’huile et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Un filtre à huile usé

L'une des causes les plus courantes d'une fuite d'huile sous une voiture est un filtre à huile cassé ou dégradé. Un filtre à huile de voiture est chargé de filtrer les contaminants de l'huile avant qu'ils ne puissent endommager votre moteur. La plupart fonctionnent comme prévu, mais après quelques milliers de kilomètres sur la route, ils commenceront à se dégrader en raison d'une utilisation excessive.

Lorsque le filtre cesse de fonctionner, l'huile commencera à fuir. De plus, la pression provenant de l'intérieur du moteur peut provoquer le desserrage ou le déplacement du filtre à huile. Dans tous les cas, la correction ou le remplacement d'un filtre à huile est une tâche simple qui doit être effectuée régulièrement.

Un bouchon desserré ou cassé

Une autre cause très fréquente de fuite d'huile moteur de voiture est lorsque le bouchon de remplissage du réservoir d'huile se desserre ou se brise. Il est généralement facile de savoir quand cela s'est produit, car des flaques d'huile révélatrices se formeront rapidement sous votre voiture ou autour du moteur lui-même.

Lorsqu'il s'agit de réparer une fuite d'huile moteur, la réparation peut prendre quelques secondes. Tout d'abord, réajustez le bouchon de remplissage pour vous assurer qu'il n'est pas desserré. S'il ne reste pas en place, vous pouvez simplement acheter un nouveau bouchon de remplissage et le fixer vous-même.

Un « gasket » usé

Les joints, communément appelés « gaskets », sont un composant essentiel de tout moteur de voiture. Ils sont responsables du transfert de fluides tels que l'huile, le liquide de refroidissement et le gaz dans toute la voiture. Cependant, ceux-ci se dégradent généralement avec le temps. Si c'est la cause de votre fuite d'huile, vous devrez faire appel à un professionnel qui saura exactement comment réparer une fuite d'huile de cette nature.

Trop d’huile

Souvent, ce que vous pensez être une fuite d'huile peut simplement être le résultat d'une simple erreur, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si vous remarquez des flaques d'huile sous votre voiture mais que le voyant d'huile moteur du tableau de bord ne clignote pas, vous avez peut-être simplement versé trop d'huile dans le moteur, provoquant un débordement.

Il est également possible que vous ayez simplement renversé de l'huile lors du remplissage. Si tel est le cas, utilisez simplement un chiffon pour nettoyer l'huile renversée sur le moteur. Utilisez également un tube de jauge pour extraire l'excès d'huile et le problème devrait être résolu.