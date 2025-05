Le Club Lorr«Aînés» honoré pour son engagement exceptionnel

Lors de son annuelle Soirée des bénévoles qui s’est tenue le 26 avril dernier, la Ville de Lorraine a rendu hommage au Club Lorr«Aînés», un organisme dynamique qui, depuis 1996, contribue au mieux-être des personnes de 50 ans et plus.

« Le Club Lorr«Aînés» incarne ce que notre communauté a de plus beau : la solidarité, la bienveillance et l’envie de vivre pleinement à chaque étape de la vie », a souligné M. Comtois, maire de Lorraine. Fort de plus de 550 membres, issus de Lorraine et des environs, le Club propose une riche programmation d’activités sportives, sociales et culturelles, favorisant la participation, l’intégration et le maintien d’un mode de vie actif. Grâce à ses nombreuses initiatives, telles que des conférences, des voyages, des clubs de jeux, de lecture et des activités sportives, le Club est devenu un véritable lieu d’échange et d’amitié pour les aîné(e)s.

« Chaque activité organisée par le Club Lorr«Aînés» contribue au bien-être physique et psychologique de nos citoyennes et citoyens plus âgés. Leur engagement est précieux pour notre communauté », a déclaré Mme Lyne Rémillard, conseillère municipale déléguée aux aînés qui leur a livré un vibrant hommage.

La Ville remercie chaleureusement le président de longue date, M. Maurice Boisclair, le président actuel, M. Yves Carrière ainsi que les bénévoles et membres du conseil d’administration qui assurent le rayonnement et la vitalité du Club.

Une soirée dédiée aux bénévoles

Près de 150 personnes ont participé à cette soirée de reconnaissance placée sous le thème « Bouchées, rires et poutine », une occasion festive pour souligner l'engagement des bénévoles qui font rayonner la communauté de Lorraine. Les membres des différents organismes présents ont eu le plaisir d’assister au spectacle de l’humoriste Philippe Laprise et de profiter d’un moment de réseautage convivial.